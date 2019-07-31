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FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşine 12 yıl hapis cezası

FETÖ/PDY'nin emniyet imamı, 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen firari Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil, tutuklu yargılandığı davada, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

31.07.2019 16:37 FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşine 12 yıl hapis cezası

FETÖ/PDY'nin emniyet imamı, 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen firari Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil, tutuklu yargılandığı davada, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yasin Özdil, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra sanık Özdil'e söz verdi. Özdil, Moldova'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edildiğini; ancak iddia edildiği gibi FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü. Özdil, hakkındaki suçlamalara ilişkin somut bir delil bulunmadığını ileri sürerek, "1 yıldır tutukluyum, beraatımı istiyorum. Mahkumiyet kararı verilmesi halinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Özdil'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber:  Özkan ARSLAN/ANKARA, -



Kozanlı, Güncel

Kaynak: DHA

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