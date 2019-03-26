Fetö'nün Emniyet Personelini Kodladığı Ortaya Çıktı

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün yaptığı araştırmada FETÖ'nün emniyet personelini kodladığı bilgileri yer aldı.Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve emniyet personellerinin duruşmalarının görüldüğü davada mahkeme heyetine veri inceleme raporları sunuldu. Sunulan raporlarda; örgüt mensuplarının örgüte bağlılığı, örgüte bakış açıları, sosyal hayat ve yaşam tarzları gibi inceleme bilgilerine yer verildi. Fethullahçı Terör Örgütü tarafından polislerin; B4, C, B5, CA, CB, CC, CD, DA gibi kodlarla ayrıştırıldığı bilgilerine yer verildi. Veri İnceleme Raporlarında polislerin ayrıştırıldığı kodlamalar ise şöyle:"DA; daha önce örgüt derslerine gelip gitmiş FETÖ aleyhine çalışan zarar vermek için konuşan kişileri ifade ettiği, C; geçmişte FETÖ aleyhine sohbete dahil olan ancak güncel irtibat kurulmayan kişileri, B5; FETÖ mensubiyeti olan ancak bazı konuları sorgulayan kişileri, CA; FETÖ sohbetine dahil olan ancak güncel irtibat kurulmayan kişileri, CB; tekrar kazandırılmaya dahil olan ikinci derece kişileri, CC; FETÖ sohbetine dahil olan ancak güncel irtibatı olan olmayan kişileri, CD; tekrar kazandırılmaya çalışılan dördüncü derece yakınları." - KIRŞEHİR