Fetö'nün "Erzincan Emniyetindeki Mahrem Yapılanması" Davası

Erzincan
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen 12'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Ahmed Demir, Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz
, Harun Polat, Hasan Avcı
, Murat Karaca
, Mustafa Fidan
, Salih Erden ve Yavuz Çakar ile sanık avukatları hazır bulundu.
Diğer tutuklu sanıklardan Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç ve Mesut Dokgöz ile başka suçtan tutuklu olan Serhat Ceylan bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık Metin Şen
'in ise firari olduğu belirtilirdi.
Duruşma dava dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) raporuna ve diğer delilere yönelik sanıkların savunmalarıyla sürdü.
Örgüt adına herhangi bir faaliyette yer almadıklarını savunan sanıklar, MASAK raporunda bulunan aleyhdeki hususları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyip müvekkillerinin beraati ile tahliyelerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
İddianameden
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kapatılan okullarında yöneticilik yapmalarının yanı sıra devlet memuru, doktor, öğretmen ve veteriner hekim olan 14 sanığın, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yönetici sıfatıyla bulundukları belirtiliyor.
Sanıkların "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Erzincan
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:10