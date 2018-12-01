Fetö'nün Eski Şanlıurfa İl İmamı ve Eşinin Adana'da Yakalanması

Adana
'da saklandıkları örgüte ait evde yakalanan FETÖ'nün eski "Şanlıurfa
il imamı" ile aynı suçtan aranan eşi, Adana Adli Tıp
birimindeki sağlık kontrolünün ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K'nin Adana Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemleri tamamlandı. Polis
ekiplerince Adana Adli Tıp birimine getirilen iki şüpheli buradaki sağlık kontrollerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "gaybubet evleri"nin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli bir ikamete düzenlenen operasyonda O.N.K ve eşi P.E.K yakalanmıştı.
Adli Tıp,Adana,Şanlıurfa
01 Aralık 2018 Cumartesi 05:22