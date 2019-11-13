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FETÖ'nün "esnaf yapılanması"nda yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün esnaf yapılanmasında yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:34FETÖ'nün
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün esnaf yapılanmasında yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Kırıcı katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.
Sanık avukatı, Kırıcı hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün Nizip ilçesinde esnaf sorumlusu olduğunu, düzenlediği toplantılarda, "himmet" adı altında para toplanmasını istediğini ve FETÖ elebaşının çağrısından sonra diğer banka hesaplarındaki parayı çekerek, Bank Asya'ya yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kırıcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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