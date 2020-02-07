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FETÖ'nün 'finans yapılanması'na operasyon:  9 gözaltı

GAZİANTEP'te, cezaevlerinde tutuklu bulunan ve aranan FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine maddi destek sağladığı belirlenen 9 kişi, gözaltına alındı.

07.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:22FETÖ'nün 'finans yapılanması'na operasyon:  9 gözaltı

GAZİANTEP'te, cezaevlerinde tutuklu bulunan ve aranan FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine maddi destek sağladığı belirlenen 9 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'finans yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, tutuklu ve firari örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağlayan 10 kişi tespit edildi. Bunun üzerine savcılıkça belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararla harekete geçen polis ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 9 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüpheliyi de arama çalışmaları sürdürülüyor.



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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