Haberler » Güncel » FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon - Haber

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 56'sı yakalandı.

19.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:15FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 56'sı yakalandı. Örgütün, yeraltı bankacılığı türü olan "Hawala" sistemi ile ülkeye yaklaşık 20 milyon dolar soktuğu ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Bu kapsamda örgüte finans sağladığı tespit edilen, aralarında döviz bürosu yöneticilerinin de bulunduğu 79 zanlı hakkında Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalanırken diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Öte yandan başsavcılık tarafından yürütülen operasyonun detayları da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre örgütün yeraltı bankacılığı türü olan Hawala sistemiyle yaklaşık 20 milyon doları ülkeye soktuğu belirlendi. Ayrıca kaçak yolla ülkeye sokulan paraların terör örgütü üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da örgüt üyelerine verilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:23 Spor yalçın koşukavak ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz
19:23 Hong kong polisi yerde sürüklenen eylemcinin kafasına bastı
19:23 Spor okan buruk'un açıklamaları
19:22 Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cenazeye katıldı
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
18:12 Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
17:58 AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı
19.11.2019 19:25:26