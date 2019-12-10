Haberler » Güncel » FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA (1) - Haber

FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAEski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

10.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:57FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA (1)

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Mütalaada ayrıca sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edildi.



Bekir İrtegün, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi - Haber
15:02 Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. - Haber
15:01 Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:01 Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:57 Melikgazi çalışanlarına hizmet içi eğitim semineri - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
10.12.2019 15:08:26