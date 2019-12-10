FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

ZAFER BİRYOL İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

BEKİR İRTEGÜN, UĞUR BORAL VE ÖMER ÇATKIÇ'A 11'ER YIL

Mütalaada ayrıca sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraatı talep edildi.

"HER ŞEYİ ANLATTIM"

Savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından söz alan tutuksuz sanık Ömer Çatkıç, "Ne yaşandıysa her şeyi anlattım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyet, adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.