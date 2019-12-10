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FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu

Son dakika haberine göre; eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davanın mütalaasında savcı; Zafer Biryol için 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç için de 5 yıldan 11 yıl'a kadar hapis talep edildi.

10.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:37

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

ZAFER BİRYOL İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

BEKİR İRTEGÜN, UĞUR BORAL VE ÖMER ÇATKIÇ'A 11'ER YIL

Mütalaada ayrıca sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraatı talep edildi.

"HER ŞEYİ ANLATTIM"

Savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından söz alan tutuksuz sanık Ömer Çatkıç, "Ne yaşandıysa her şeyi anlattım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyet, adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu

Bekir İrtegün, Futbol, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
EKO:fetö saray dıyen arkadasları alalım bır bakalım fenerlı arkadaslar bjk lı arkadaslar
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TS61:çok ağır olmuş:) bir de üyeleri vardı fb nin:)
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BEY:Galatasaraylılar kaçak çünkü hep :)
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