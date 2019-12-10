FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa

ESKİ milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları talep edilerek aynı suçtan 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7.celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkların ise avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcı İkram Coşkun, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında bildirdiğini belirtti.

İKİ SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA İSTENDİ

Mütalaada, sanık Zafer Biryol hakkında emniyetteki ifadesinde Bylock programını indirdiğini kabul etmesine rağmen daha sonraki beyanlarında bu yöndeki ikrarından döndüğü ve emniyetin yaptığı araştırmada sanık hakkında Bylock kaydı bulunmadığının bildirildiği belirtildi. Mütalaada, sanık Ömer Çatkıç'ın, 'Emre' isimli örgüt abisinin kendisi gibi sanıklar Ersin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'a da Bylock yüklediği yönündeki beyanının dikkate alındığı belirtilen mütalaada, "sanığın Bylock programını tespit edilemeyen bir hat veya ADSL aracılığı ile kullandığının kabulünün gerektiği" ifade edildi. Sanığın kolluk aşamasında 2016 yılına kadar örgüt sohbetlerine katıldığı yönündeki beyanlarından da yargılama aşamasında vazgeçtiği, 17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmadığını, eylemlerinin bu tarihten önce olduğu yönünde savunma yaptığı da hatırlatılarak bu beyanlarının samimi olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kaydedildi. Sanık Zafer Biryol'un 2006 yılında Prensilvanya'ya giderek FETÖ/PDY elebaşısı Fethullah Gülen ile görüştüğü, 2003'ten 2016 yılına kadar sohbetlere katılması, örgüte himmet adı altında bağışta bulunması, Bylock programını kullanması nedeniyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Ersin Güreler hakkında da mahkemede sanık Ömer Çatkıç'ın 2014 yılında katıldıkları sohbet toplantısında kendisinin de Emre isimli örgüt abisinin yönledirmesi ile Bylock indirdiğine dair beyanı bulunduğu kaydedildi. Sanık Güreler hakkında herhangi bir Bylock tespitinin bulunmadığı, ancak delil bulunmadığında Bylock programını kullandığı yönünde bir kabul yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Sanığın 2003'ten 2014 yılına kadar örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katılmak, örgüt liderinin talimat doğrultusunda ve hemen akabinde 2014 yılının Ocak ayında Bank Asya'daki hesabında 200 bin TL'lik artış gerçekleştirerek "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

MÜTALAADA ÜÇ SANIK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanıklardan Bekir İrtegün'ün ise 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, örgüte kurban bağışında bulunmak, örgüt mensuplarınca kullanılan kriptolu haberleşme programı Bylock kullanmak şeklindeki örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemler ile üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği kaydedildi. Sanık Uğur Boral'ın 2002 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, örgüte burs ve himmet adı altında bağışında bulunmak, örgüt liderinin Bank Asya'nın kurtarılması talimatı doğrultusunda Bank Asya'da 9 Ocak 2014 tarihinde hesap açtırarak yüklü miktarda para yatırmak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği belirtildi. Sanık Ömer Çatkıç'ın da FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, kurban bağışı adı altında örgüte yardım etmek, Bylock kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği anlatıldı. Sanıklar Bekir İrtegün,Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında "vermiş oldukları samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumları ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler olduğu" belirtilerek etkin pişmanlık hükümleriyle indirim uygulanarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisleri talep edildi.

BİR SANIĞA BERAAT TALEP EDİLDİ

Mütalaada sanık İsmail Şengül hakkında da sanık Ömer Çatkıç'ın 2014 yılında katıldıkları sohbet toplantısında Bylock indirdiğine dair beyanı olduğu, ancak Bylock programını kullandığı yönünde bir kabul yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Sanık Şengül'ün örgüt ile iltisakı nedeniyle kapatılan şirkette SGK kaydının bulunması ve 2014 yılında bir kaç kez örgütün dini sohbet toplantılarına katılmaktan ibaret eylemlerinin, sempati ve iltisak boyutunu aşan ve örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek beraati talep edildi.

"NE YAŞADIYSAM HEPSİNİ ANLATTIM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ömer Çatkıç, "Ne yaşadıysam hepsini anlattım. Beraatimi isterim" dedi. Diğer sanıkların avukatları ise mütalaayı yeni gördüklerini belirterek savunma için süre talep ettiler.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.