FETÖ'nün futbol yapılanması davasında savcı mütalaasını açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davaya ilişkin açıklanan savcılık mütalaasında, sanıklar hakkındaki suçlamalara tek tek yer verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı İkram Coşkun'un hazırladığı esasa ilişkin mütalaada, örgütün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişimi dahil eylemlerinden bahsedildi.

Davada yargılanan tutuksuz 6 sanığın da tek tek haklarındaki suçlamalara ilişkin görüşlerine yer verilen mütalaada, sanık Bekir İrtegün'ün 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği, örgüte kurban bağışında bulunduğu belirtildi. İrtegün'ün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanarak örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği kaydedildi.

Mütalaada sanığın, etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumu ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğu, bu haliyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği ifade edildi.

Sanık Bekir İrtegün'ün savcılık ifadesinde, sanık eski futbolcu Uğur Boral ile birlikte sohbetlere katıldığını beyan etmesi üzerine 16 Kasım 2017 tarihinde Uğur Boral'ın da aynı soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı anımsatıldı. Sanık Uğur Boral'ın 9 Ocak 2014 tarihinde Banka Asya'da katılım hesap açtırdığı ve 940 bin lira bu hesabına yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

Mütalaada, sanığın 2002 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği, örgüte burs ve himmet adı altında bağışta bulunduğunu bilgisine yer verildi. Sanığın bu şekilde örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği vurgulandı.

Diğer sanık İrtegün gibi etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumu ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğu, bu haliyle sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği kaydedildi.

Mütalaada, Sanık Bekir İrtegün'ün, birlikte sohbetlere katıldıklarını beyan ettiği sanık Ömer Çatkıç'ın da kriptolu haberleşme aracı Bylock programı kullanıcısı olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

Sanık Ömer Çatkıç'ın Bank Asya hesap hareketlerin incelendiğine FETÖ/PDY elebaşısının bankanın mevduatının artırılmasına yönelik talimat verdiği dönemde bir hesap artışının olmadığının anlaşıldığı belirtildi. Mütalaada, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın, tutuklandıktan sonra samimi şekilde ifade vermek istediğini beyan ettiği ve etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadesi yer aldı.

Çatkıç'ın da FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği, kurban bağışı adı altında örgüte yardım ettiğinin belirlendiği kaydedildi. Bylock kullanarak örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği vurgulandı.

Mütalaada, diğer sanıklar İrtegün ve Boral gibi sanık Çatkıç'ın da etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgilerin örgüt içerisindeki konumu ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler olduğu, bu haliyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği belirtildi.

Zafer Biryol

Mütalaada, sanık Ömer Çatkıç'ın, birlikte sohbetlere katıldıklarını beyan etmesi üzerine sanık Zafer Biryol hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı açıklandı. Sanığın örgütün tepe yönetiminde bulunduğu öne sürülen Selman Kuzu ile 2014 yılında irtibat kurduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Sanığın kollukta alınan ifadesinde Bylock programını indirdiğini kabul etmesine rağmen daha sonraki beyanlarında bunu kabul etmediği belirtildi. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sanık hakkında Bylock kaydı bulunmadığına dair tespite de yer verildi. Mütalaada, sanık Ömer Çatkıç'ın, Emre isimli örgüt abisinin kendisi gibi sanıklar Esin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'a da Bylock yüklediği yönündeki beyanı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın Bylock programını tespit edilemeyen bir hat veya ADSL aracılığı ile kullandığının kabulünün gerektiği vurgulandı.

Ayrıca sanığın kolluk aşamasında alınan ifadesinde 2016 yılına kadar örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katıldığı yönündeki beyanlarından yargılama aşamasında vazgeçtiği hatırlatıldı. Sanığın 17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmadığı, eylemlerinin bu tarihten önce olduğu yönünde savunma yaptığı ifade edildi. Bu hususlar da dikkate alındığında yargılama aşamasındaki beyanlarının samimi beyanlar olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatinin oluştuğu belirtildi.

Mütalaada sanık Zafer Biryol'un 2006 yılında Pensilvanya'ya giderek FETÖ/PDY elebaşısı Fethullah Gülen ile görüştüğüne işaret edildi. Sanık Biryol'un 2003 yılından 2016 yılına kadar örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katılması, örgüte himmet adı altında bağışta bulunması, Bylock programını kullanmasına yer verildi. Sanık Biryol'un örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği ifade edildi.

Sanık Ersin Güreler hakkında ise yargılama aşamasında alınan savunmasında daha önceki beyanlarını tekrar edecek şekilde beyanda bulunarak suçlamaları kabul etmediği vurgulandı. Sanık Güreler hakkında CİMER'e yapılan FETÖ ile irtibatlı olduğuna ilişkin ihbara da yer verilen mütalaada, 2003 yılından başlayarak 2014 yılına kadar örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katıldığı belirtildi. Güreler'in, örgüt elebaşısının talimatı doğrultusunda Ocak 2014'te Bank Asya'daki hesabında 200 bin TL'lik artış gerçekleştirdiği kaydedildi. Güreler'in örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği ifade edildi.

Beraat istemi

Mütalaada, sanıklar Zafer Biryol ve Ömer Çatkıç'ın ifadelerinde 2014 yılında İsmail Şengül ve Ersin Güreler ile birlikte sohbetlere katıldıklarını beyan etmeleri ayrıca Ömer Çatkıç'ın bu toplantıda Emre isimli örgüt abisinin sanık İsmail Şengül dahil hepsine Bylock yüklettiğini beyan ettiği anımsatıldı.

Bunun üzerine hakkında soruşturma işlemlerine başlanılan sanık İsmail Şengül'ün, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA