Fetö'nün 'Gaybubet' Evinde Yakalanan Bylock Kullanıcısına 9 Yıl Hapis

Trabzon
'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne ait 'gaybubet' evinde yakalanan ve örgüte üye olma suçundan yargılanan İsmet Dere, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, Bahçecik
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu sanıklar İsmet Dere ve Lokman Ergenç ile tutuksuz sanık Hakan B.'nin yargılanmasına devam edildi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İsmet Dere, Lokman Ergenç ve tutuksuz sanık Hakan B. ile sanıkların yakınları ve avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısının İsmet Dere hakkındaki mütalaasını hatırlatan mahkeme başkanı, sanık İsmet Derenin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldığını ve örgüte üye olduğunu, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğunu hatırlattı.
Cumhuriyet savcısı mütalaanın devamında, sanığın örgütün çağrı dönemine denk gelen tarihlerde örgüte ait Bank Asya
'ya destek olmak amacıyla para yatırdığı ve örgütün talimatlarına harfiyen uyduğu, sanığın örgütle iltisaklı Trabzon Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Derneğinin (TEKAYDER) başkanlığını yaptığı, yine örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen Erzurum
ilinde faaliyet gösteren Anadolu Eğitimciler Federasyonunun yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev aldığı, Antalya
ve Isparta
illerinde geziler düzenlediği beyan edildi.
Yüklü miktarda para ele geçirilmişti
İsmet Dere'nin, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon'da yapılan operasyonda firari örgüt üyelerinin saklanmakta olduğu 'gaybubet' evinde Ahmet Öztürk
adına düzenlenmiş ve kendi fotoğrafı yapıştırılmış sahte nüfus cüzdanı ile birlikte yakalandığı belirtilerek, evde yapılan aramalarda örgüt üyelerine ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla bulundurulan 86 bin 200 TL, 21 bin 260 Dolar, 12 bin 620 Euro'nun ele geçirildiği göz önünde bulundurularak sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumuna bakılarak CMK'nın 100/3. maddesinde katalog suçlardan sayılmış olması sebebiyle hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği aranın ardından açıkladığı kararda, İsmet Dere'nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Lokman Ergenç'in tutukluluk halinin, Hakan B.'nin ise tutuksuz yargılanmasının devamına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - TRABZON