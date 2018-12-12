Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 1 Kişi Tutuklandı

Niğde
'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gaybubet evlerinde saklanan 1 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.
"Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan Aksaray
2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına istinaden Aranma kaydı bulunan, Bylock Şifreli haberleşme programı kullanıcısı, meslekten ihraç edilen eski öğretmen R.Y. KOM ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı operasyon ile örgütün gaybubet evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Niğde
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:54