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FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

08.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:30FETÖ'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde " yabancılar sorumlusu" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.
"ByLock" kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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