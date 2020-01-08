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FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı.

08.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:10 FETÖ'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde " yabancılar sorumlusu" yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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