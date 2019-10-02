Fetö'nün genelkurmay 'çatı dava'sında muhalefet şerhi koydurtan fotoğraflar (tekrar)

ANKARA 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlarla ilgili 'çatı dava'nın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ile diğer 2 hakim üye arasında, bazı sanıklara verilen beraat ve cezalar konusunda birlik sağlanmadığı görüldü. Başkan Dik, kararlarına muhalefet şerhi koydurttuğu sanıklarla ilgili delilleri belirtirken, 'güvenlik kamera kayıtlarından görüleceği üzere' ifadesini kullandı.

KAMERA KAYITLARI HERŞEYİ ANLATIYOR

Başkan Dik'i muhalif bırakan Genelkurmay çatı davası dosyasındaki kamera görüntüleriyle, kararda belirttiği muhalefet gerekçeleri şöyle:

15 Temmuz darbesini yöneten Yurtta Sulh Konseyi'nin 1 numaralı yöneticisi Mehmet Partigöç'ün emir astsubayı Hasan Hüseyin Sarıtarla darbe gecesi boyunca Partigöç'ün yanında, ertesi gün yakalanana kadar görevine devam etmesine rağmen eksik ceza verildi.

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde özel kalemde sosyolojik danışman olarak görev yapan yarbay rütbesindeki Özgür Solakoğlu karargahın basıldığı sırada mesaisi bitmesine rağmen darbe teşebbüsüne katılmak için karargahta bekledi. Darbecilerle birlikte hareket ederek darbe teşebbüsüne katıldı. Darbe teşebbüsünün önleneceği anlaşılınca Genelkurmay Başkanlığını terk ederek memleketi Hopa'ya gitti. Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı. Solakoğlu'na darbeye katılmaktan değil, eksik cezayla terör örgütü üyeliğinden hüküm verildi.

15 Temmuz gecesi Yurtta Sulh Konseyi yöneticilerinden sanık Cemil Turhan'ın talimatıyla Genelkurmay'da mesai bitimi sonrasında da kalan Bilgi Sistem Subayı olarak üsteğmen rütbesiyle görev yapan Cihangir Şenlik, darbe girişiminin en yoğun saatlerinde görevini sürdürdü. Turhan'la beraber güvenlik kamerası görüntülerinde boy gösteren Şenlik, FETÖ üyesi olmak suçundan ceza almak yerine beraat etti.

Afganistan'a tayini çıktığı için ilişiğini kesmiş olmasına rağmen 15 Temmuz gecesi Karargahtan ayrılmayan yarbay rütbeli Özcan Kurt Nizamiyede darbe girişimi gecesi boyunca nöbet tuttu. Mahrem imamlarca ankesör ve sabit hatlardan arandığı da tespit edilen sanık darbe suçundan ceza almayıp, örgüt üyesi olmaktan mahküm oldu.

FETÖ'cü kurmay albay Osman Kardal'ın en güvendiği isimlerden olduğu için darbeden 2 gün önce telefonla arayarak, 15 Temmuz gecesi karargaha gelmesi talimatını verdiği Piyade Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapan Sedat Taşkın, darbe gecesi boyunca Karargahta darbecilerle birlikte görev yaptığı güvenlik kamera kayıtlarında tespit edilmesine rağmen beraat etti.



Kaynak: DHA