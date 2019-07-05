05.07.2019 10:33
Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ

Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli'de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 7 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:08   Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.
11:03   İmitasyon objelere tarihi eser süsü veren dolandırıcılar jandarmaya takıldı
11:01   Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem
11:01   Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı
11:01   Hatay'da korkutan ev yangını
11:01   Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
11:00   FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi