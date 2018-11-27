Hava Kuvvetlerinde FETÖ Operasyonu: 82 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik bir operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu mahrem imamlarla ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen muvazzaf görevdeki 82 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
TOPLAM 82 RÜTBELİ ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden biri yüzbaşı biri teğmen 80'i ise astsubay.
Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapıldığı bildirildi.