Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 20 şüheli hakkında gözaltı kararı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara ve Konya merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9'u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda gözaltı var.
FETÖ'NÜN KRİPTO YAPILANMASINA DA OPERASYON
Konya'da Merkezli 18 ilde de FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.