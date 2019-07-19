FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yeni yapılanması çökertildi

İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Şüpheli mahrem imamların, 15 Temmuz öncesinde İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı 2 farklı yapı olarak yönettiği, darbe teşebbüsü sonrasında ise yeniden yapılanmak için 2 grubu birleştirdikleri ve kripto elemanlarıyla yüz yüze görüşme yaptıkları saptandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik bir süredir sürdürdüğü soruşturmada, kripto örgüt üyeleri ile bağlı bulundukları mahrem imamların isimleri tek tek tespit edildi. Toplam 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 20'si İzmir, Samsun, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Isparta, Konya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa ve Manisa'da yapılan eş zamanloı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 14 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Operasyonda baskın düzenlenen örgüte ait hücre evlerinde, haklarında farklı soruşturmalarda örgüt üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 14 şüpheli de yakalandı. 14 şüpheliden birinin eski emniyet müdürü, ikisinin üsteğmen olduğu bildirildi.

15 TEMMUZ SONRASI ÖRGÜT YENİ YAPILANMAYA GİTMİŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin, farklı kurumlarda yönetici ya da öğretmen olarak görev yapmalarına rağmen, 'mahrem imam' olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki örgüt üyelerini yönettikleri saptandı. Hakkında gözaltı kararı verilen ve firari olan C.A.'nın 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağında görev aldığı, direk olarak Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'la bağlantıda olup, onlardan talimat aldığı ifade edildi.

Soruşturmada şüphelilerin, asker içerisindeki kripto elemanlarıyla örgütü yeniden canlandırmak için yaptıkları planlar deşifre edildi. Mahrem imamların 15 Temmuz öncesinde İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı 2 farklı yapı olarak yönettiği, darbe teşebbüsü sonrasında ise yeniden yapılanmak için 2 gurubu birleştirdikleri ve asker içerisindeki kripto elemanlarıyla, telefon ya da şifreli yazışma yerine, yüz yüze görüşmeler yaptıkları saptandı. Tamamı örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan şüphelilerle birlikte çok sayıda sahte kimlik ile 29 bin 820 euro, 9 bin 515 dolar, 11 bin 370 TL ve dijital materyaller ele geçirildi.



- İzmir