22 Kasım 2018, 12:06
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Fetö'nün Hava Kuvvetleri Yapılanması 'Mahrem' Şüphelileri Adliyede

FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanması 'Mahrem' şüphelileri adliyede 6'sı muvazzaf, toplam 7 asker 3 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandılarESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 6'sı muvazzaf toplam 7 asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanması 'Mahrem' şüphelileri adliyede
6'sı muvazzaf, toplam 7 asker 3 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 6'sı muvazzaf toplam 7 asker adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 6'sı muvazzaf 7 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri 'Mahrem' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Kasım'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Eskişehir, Ankara ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
22 Kasım 2018 Perşembe 12:06



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