Fetö'nün Hava Kuvvetleri Yapılanmasına Operasyon

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Malatya
'da 3 astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, başkaları adına kayıtlı operasyonel hatlarla mahrem imamlarla haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.