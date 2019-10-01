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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

01.10.2019 09:20FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı.
Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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