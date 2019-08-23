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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

23.08.2019 11:12 FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin daha önce açığa alındığı öğrenildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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