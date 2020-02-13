FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu

İstanbul 'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" yapılanmasına baskın düzenlendi. Operasyonda polis ve asker mahrem imamlarının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Baskında "himmet parası" olduğu belirlenen 205 bin TL'nin yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bir saat de ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik baskında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün sözde "eyalet imamları", "İstanbul il imam yardımcısı", "polis ve asker mahrem imamları" olduğu iddia edildi. Şüpheliler arasında haklarında herhangi bir adli işlem görmeyen "Bylock" kullanıcılarının da bulunduğu öğrenildi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Şüphelilerden bazılarının sahte kimlik kullandığı belirlenirken, evlerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılacağı düşünülen "himmet paraları" bulunduğu belirtildi.

İMZA SAAT DE BULUNDU

Aramalarda bir miktar altın ve FETÖ elebaşı "Fetullah Gülen" imzalı bir de saat bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.