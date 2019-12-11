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FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda 22 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

11.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:59FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltı
'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda 22 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan hücre evlerinde 350 bin lira tutarında döviz ve ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün hücre evlerinde 43 adet 1 dolar ele geçirildi

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'Gaybubet evi' diye adlandırılan örgüte ait 33 hücre evi tespit edildi. Bu gece sabaha kadar devam eden eş zamanlı operasyonda, hücre evlerinde saklanan FETÖ üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan hücre evlerinde yapılan aramalarda, 350 bin Türk Lirası değerinde dolar, Euro, TL ve ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde tamamı 43 adet 1 dolar ele geçirildi.

Firari 8 FETÖ üyesin yakalanması için operasyonlar devam ediyor

Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi 22 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, polis firari 8 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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