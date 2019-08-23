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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

23.08.2019 08:43
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ terör örgütü mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Bylock ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi.
Öte yandan, operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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