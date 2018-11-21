Fetö'nün Hücre Evlerine Özel Harekat Destekli Operasyon

Erzurum
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı
, örgütün, darbe girişimi sonrası dağılan mensuplarını toplamak, tekrar koordinasyonu sağlamak, yeni eleman kazanmak ve aranan kişileri gizlemek amacıyla oluşturduğu "hijyen-gaybubet-ışık" evlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yaptığı soruşturmalar sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri de savcılığın soruşturmaları doğrultusunda söz konusu hücre evlerinde kalan 11 şüphelinin yakalanması için Erzurum'un yanı sıra İstanbul
, Ankara
ve Denizli
'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheliler, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Diğer 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Erzurum
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:52