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FETÖ'nün idari yargı hakimliği sınavı usulsüzlüğüne 27 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013'deki idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 14'ü yakalandı.

12.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:49FETÖ'nün idari yargı hakimliği sınavı usulsüzlüğüne 27 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013'deki idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 14'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2013'deki idari yargı hakimliği yazılı sınavı ile ilgili olarak FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca yapılan usulsüzlük iddialarına yönelik 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 14 zanlının yakalandığı, diğer 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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