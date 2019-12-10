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FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün idari yargı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.

10.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:12FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nün idari yargı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin idari yargı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki yapılanmalarında faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı karar verildi.
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda şüphelilerden 10'unu yakaladı.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında aktif görevde, birinin ODTÜ'de aktif araştırma görevlisi, 3'ünün hakimlikten, birinin öğretmenlikten, birinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihraç, diğer 2'sinin ise sivil vatandaş olduğu belirtildi.

Güncel

Kaynak: AA

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