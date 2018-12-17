Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral
ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay
ile Ömer Faruk Kavurmacı
ve Faruk Güllü
'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada bazı sanıkların ve avukatların tanık beyanlarına ilişkin ifadeleri ve tahliye talepleri alındı. İstanbul
23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri
Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan onuncu duruşmada gizli tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından söz verilen Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı
avukatları tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.
Sanık avukatları da tanık beyanlarında bulunan aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade ederek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.
Tutuklu sanıklar Suat Barış, Mehmet Zenginer ve Çetin Tekdemir
de FETÖ ile bir ilişkilerinin bulunmadığını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, aralarında Kavurmacı ve Güllü'nün de bulunduğu 7 tutuklu sanığın ve bazı tutuksuz sanıkların taleplerine devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.
Faruk Güllü,Güllü
Kaynak: AA