Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davası

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların, tanık ifadelerine karşı beyanları alındı.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan 11. duruşmada beyanda bulunan tutuklu sanık Faruk Güllü,15 Temmuz darbe girişiminde dışarıya çıkarak, darbeye direndiğini iddia etti.Bank Asya ile aralarında husumet bulunduğunu, kendilerine haciz uygulandığını ileri süren Güllü, 2009 yılında aralarında TUSKON'un da bulunduğu tüm derneklerden ayrıldığını belirtti.Gizli tanık Demir'in kendisinin fiziksel özelliklerini yanlış tarif ettiğini iddia eden Güllü, "Gizli tanık benim kilolu olmadığımı söylüyor ama beni 2014 yılında 115 kilonun altında görmesi mümkün değil. Tekstilkent'te bir himmet toplantısında tanıştığımızı ve yanımızda bazı şahısların bulunduğunu söylemiş. Ben ne bir himmet toplantısına katıldım ne de söylediği şahısları tanıyorum. HTS kayıtlarına bakılabilir, benim orada bulunmamın imkanı yok." diye konuştu.Kaçıp gizlenmediğini ve polislere kendisinin teslim olduğunu söyleyen Güllü, ByLock kullanıcısı olmadığını, FETÖ ile bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.Gizli tanık Berat'ın ifadesindeki aleyhte hususları kabul etmediğini ifade eden tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı da şunları söyledi:"Şahsıma ilişkin beyanları ise genel olarak bugüne kadar yapmış olduğum savunmaları teyit etmektedir. Ben FETÖ üyesi olmadığımı ifade ediyorum. Çünkü değilim. Gizli tanık Berat da FETÖ ile ilgim olmadığını açıkça beyan etmiştir. 2014 Mart yerel seçimlerinde bina cephemize asılan Başbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayının posterleri, kurumsal tavrımızın delilidir. Dolayısıyla poster asmış kurumsal kimliğin, 2014 yılında yapılmış olan mahalli seçimlerde FETÖ'nün tavrı doğrultusunda hareket ettiğini söylemek akla ziyan bir davranıştır. Zaten kayınpederimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle böyle bir davranış içerisinde olmam mümkün değildir."Kavurmacı, 2014 Mart yerel seçimlerinde FETÖ'nün talimatıyla AK Parti aleyhine çalıştığı iddiasını da kabul etmediğini anlatarak, asılan posterler nedeniyle binaya molotofkokteyli atıldığını, binanın yanma tehlikesi geçirdiğini ve yanan posterlerin yenilenip yeniden asıldığını belirtti.Kendisinin FETÖ'yü destekleyen hiçbir beyanın bulunmadığını söyleyen Kavurmacı, "İki soruyu vicdanınıza havale ediyorum. 1 Mart 2014'te yapılan genel kuruldaki konuşma sırasında ilk sırada ayakta alkışlayanlar tutuksuz yargılanırken oturup konuşmayı protesto eden Ömer Faruk Kavurmacı'nın tüm sağlık problemlerine rağmen tutuklu olması adil midir? TUSKON yönetiminden resmi olarak istifa eden ilk kişi olmama rağmen benden çok daha sonra istifa edenler tahliye edilirken benim hala tutuklu olmam sizce tutarlı mıdır? Bu soruların cevabını vicdanınızla verdiğiniz takdirde özgür kalacağıma inanıyorum. Bu hususlar doğrultusunda tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.Beyanda bulunan diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu 10 sanığın bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.