Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davası Yarına Ertelendi

Kaynak: DHA

FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada sanıkların ve avukatların talepleri alındı.ADLİ TIP: FARUK GÜLLÜ CEZAEVİ ŞARTLARINDA KALABİLİRİstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen 12. duruşmanın öğleden sonraki oturumda mahkemeye ulaşan belgeler okundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Faruk Güllü ile ilgili rapor hazırladığı, 2 Ocak 2019 tarihli raporda Faruk Güllü'nün cezaevinde kalmasının sağlık yönünde bir engel teşkil etmediğinin belirtildiğini açıkladı. Firari sanık TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral'in de Fildişi Sahiline gittiği, iadesine ilişkin yazılan yazıya cevap gelmediği de tutanaklara geçti. Daha sona sanıklara ve avukatlara taleplere ilişkin söz verildi.KAVURMACI: BEN HİÇBİR ENDİŞE TAŞIMIYORUMTutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, şimdiye kadar tutukluluğumu gerektirecek durum olmadığını, bu durumun belgelerle, tanıklarla ve fotoğraflarla delillendiğini belirtti. 2,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten Kavurmacı, daha fazla aynı şeyleri söyleyecek gücü kalmadığını ifade ederek mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna değindi. E-maillerin kronolojik olarak raporda yer aldığını belirterek, "E-mail yazışmları kronolojik olarak derin bir şey oluşturulmuş gibi heyetinize sunuldu. Ben hiçbir endişe taşımıyorum, baştan beri ne söylediysem aynısını söylüyorum. Kendimi son derece rahat hissediyorum. Mahkemenize e-mail yazışmalarının tarafı olmadığımı izah etmiştim. Şahsıma sorumluluk yüklenemez. Ben dernek ya da vakıf için para toplamadım. Ağabeyim ve bazı şirket çalışanmaların eylemlerinden bilgi sahibi değilim. Şirket çalışanları da eylemlere benim dahil olduğuma dair hiç bir beyanda bulunmamıştır. Bunun göz önüne alınmasını talep ediyorum" dedi."BABAMDAN ELBİSE TALEP ETMİŞ"Kavurmacı, bilirkişi raporunda değinilen ve söz konusu mailde FETÖ üyeliğinden haklarında dava açılan Ergenekon, Balyoz ve Şike gibi davalara bakan hakim ve savcılara takım elbise gönderilmesi istenmesine de değindi. Elbise gönderilmesi istenen savcı ve hakimlerin 3 Nisan 2013 tarihinde görevde olduğunu belirten Kavurmacı, "Babamdan elbise talep etmiş. Bu Adil isimli kişi. Babam da kırmamak adına böyle bir tassarufta bulunmuş. Bu elbiseler yardım amaçlı dağıtılan ürünlerden. O dönemde bu isimler (hakim ve savcılar) aktif görev yapan isimler. Bu konuyu da açıklığa kovuşturmak isterim" dedi. Kavurmacı tahliyesini de isteyerek konuşmasını tamamladı. Diğer tutuklu sanıklarda suçsuz olduklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu. Duruşma yarına ertelendi.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 iş adamı hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. - İstanbul