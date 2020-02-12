Haberler » Güncel » FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1) - Haber

FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1)

Halil YILMAZ / FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:20FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1)

Halil YILMAZ/ FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, karar çıktı. Faruk Güllü'yü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güllü hakkında tutuklu kaldığı 42 aylık süre ve sağlık durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.



Faruk Güllü, Güllü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:38:22