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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamlarına yönelik faaliyet yürüten Florya I·s¸ Adamları Dernegˆi'ne (FİADER) ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 sanık 7 yıl 6 ay, 14 sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:48 FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamlarına yönelik faaliyet yürüten Florya I·s¸ Adamları Dernegˆi'ne (FİADER) ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 sanık 7 yıl 6 ay, 14 sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 3'ü tutuklu 4 sanık ile avukatları katıldı. Bir tutuklu sanık da SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.
Son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tolga Güven, İsmail Kınay, Mehmet Ali Göv, Suat Barış, Ramazan Erdem, Süleyman Tari, Şafak Koca, Serkan Ercan ve Semih Gayretli'yi "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklar Ali Rıza Kızılgül, Ceyhun Platin, Fedrullah Gökhaner, Gökhan Kurt, Kerem Çizmecioğlu, Mehmet Songül, Orhan Atay, Sait Tırsi, Serkan Gökpınar, Serkan Tari, Serkan Yavaş, Seyyidhan Demir, Yusuf Güneş ve Zafer Yalçınkaya'ya da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Mustafa Canbek'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanığın cezasının hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.
Mahkeme, firari sanıklar Recep Keleş ve Muhdi Yeyrek'in dosyalarının ayrılmasına karar vererek, tutuklu sanıklar İsmail Kınay, Mehmet Ali Göv, Ceyhun Platin ve Suat Barış'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, bazı sanıkların üzerine atılı "resmi belgede sahtecilik" suçunun unsurları oluşmadığından beraatlerine hükmetti.

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Kaynak: AA

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