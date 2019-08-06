Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06.08.2019 16:10 FETÖ'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Akbey ile avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Akbey'e söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Akbey, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.
Akbey, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Suçsuz olduğunu belirten Akbey, beraatini talep etti.
Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla, heyetin kararını açıkladı.
Buna göre, sanık Akbey'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Hükümle birlikte Akbey'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
İzdivaç imamıydı
Sanık Akbey hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldığı, aynı zamanda bu gruptaki FETÖ mensuplarının katalog evlilik süreçlerini yönettiği ifade edildi.
İddianamede, darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam eden Akbey'in, hakkında yasal işlem yapılan FETÖ'cülere hukuki destek sağlanması için aracılık ettiği kaydedildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:20   ESENYURT'TA 117 SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKELERİNE UĞURLANDI
16:20   Grup yolunda asfalt başladı
16:20   Kavak'ta okul servisi sürücülerine eğitim
16:19   İsrail mallarının boykot edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale
16:19   İSTANBUL-BEYKOZ'DA DENİZDE AKINTIYA KAPILAN İKİ ÇOCUKTAN BİRİ KAYBOLDU -2
16:17   İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu Keşmir Temas Grubu, Suudi Arabistan'da toplandı
16:17   Zonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini buldu