Fetö'nün "İzdivaç Sorumlusu" Eski Hakime Hapis Cezası

30 Kasım 2018 Cuma 12:32



30 Kasım 2018 Cuma 12:32

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında örgütün "izdivaç sorumlusu" olduğu iddia edilen tutuklu eski hakim 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fansa bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve örgütün "izdivaç sorumlusu" vasfıyla "Nedim" ve "Şahin" kod adlarını kullanması, 2014 yılı HSYK seçimleri öncesinde örgütün talimatları doğrultusunda FETÖ lehine çalışmalar yapması dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.Fansa ise savunmasında, suçlamaları ve mütalaayı kabul etmediğini belirtti. FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan Fansa, "ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.Mahkeme heyeti, sanık eski hakim Mehmet Fansa'yı "terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.