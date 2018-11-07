Fetö'nün "İzdivaç Sorumlusu" Eski Hakimin Yargılandığı Dava

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün 'izdivaç sorumlusu' olduğu iddia edilen tutuklu eski hakimin yargılanmasına devam edildi.
Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Fansa bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın ByLock kullanıcısı olması ve örgütün izdivaç sorumlusu olarak 'Nedim' ve 'Şahin' kod adlarını kullanması, sanığın yapılan üst aramasında örgütsel bağı sembolize eden '1 dolarlık' banknotun bulunması, sanığın 2014 yılı HSYK seçimleri öncesinde örgütün talimatları doğrultusunda örgüt lehine çalışmalar yapması dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Savunması alınan sanık Fansa ise suçlamaları ve mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep ediyorum. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırarak esasa ilişkin savunma için duruşmayı erteledi.
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:19