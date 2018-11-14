Fetö'nün "İzdivaç" Sorumlusuna Hapis Cezası

Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı oluşumunun izdivaç sorumlusu "Hamza" kod adlı eski savcıya "silah terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık eski savcı Oğuzhan Kır ile avukatı katıldı.
Sanık Kır, son savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Kır, uygulamadaki içeriklerin de kendisine ait olmadığını iddia etti.
Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını savunan sanık Kır, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme başkanı, sanığa, ByLock programında ekli kişilerin kendisini "Oğuzhan abi", "Hamza", "Hamza izdivaç" şeklinde kaydettiklerini belirterek, konuyla ilgili savunması için söz verdi.
Sanık Kır, savunmasında, suçlamaları reddetti.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanığın 2 ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, kullanıcı ismiyle örgüt içerisindeki kod adının "Hamza" olduğunu, FETÖ hiyerarşisinde "izdivaç" sorumlusu şeklinde görevlendirildiğini, bilgisayarındaki incelemede FETÖ elebaşının ses kayıtlarının ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, Kır'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Gaziantep
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:43