Fetö'nün Kadın Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon

06 Aralık 2018 Perşembe 17:12



06 Aralık 2018 Perşembe 17:12

Diyarbakır merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde kadın mahrem imamlarına yönelik operasyonda 5 şüpheli kadın daha yakalandı.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında sözde mahrem imam olarak görev yapan 27 şüpheliye yönelik başlatılan çalışma devam ediyor.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kadın daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.Diyarbakır merkezli 15 ilde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli 14 kadın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.