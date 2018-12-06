Fetö'nün Kadın Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon

Diyarbakır merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde kadın mahrem imamlarına yönelik operasyonda 5 şüpheli kadın daha yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında sözde mahrem imam olarak görev yapan 27 şüpheliye yönelik başlatılan çalışma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kadın daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.
Diyarbakır merkezli 15 ilde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli 14 kadın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
06 Aralık 2018 Perşembe 17:12