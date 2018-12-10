Fetö'nün Kadın Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon

Diyarbakır
merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde kadın mahrem imamlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında sözde mahrem imam olarak görev yapan 27 şüpheliye yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:04