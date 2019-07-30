Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ'nün kadın yapılanmasına darbe: 18 gözaltı

İzmir'de "Karşıyaka Kadın Yapılanması" adı altında FETÖ/PDY terör örgütleri için kurban, burs ve bağış topladıkları tespit edilen 18 şahıs gözaltına alındı.

30.07.2019 14:25 FETÖ'nün kadın yapılanmasına darbe: 18 gözaltı
İzmir'de "Karşıyaka Kadın Yapılanması" adı altında FETÖ/PDY terör örgütleri için kurban, burs ve bağış topladıkları tespit edilen 18 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının; terör örgütleri FETÖ/PDY'nin haberleşme aracı ByLock hesaplarının yazışma içeriklerinin incelenmesi sonucunda "Karşıyaka Kadın Yapılanması" adı altında örgüte kurban, burs ve bağış adı altında para toplayan, örgütün basın yayın organlarına abone olan ve belli günlerde bu bölgelerdeki mütevelli olarak adlandırılan kadınların evinde sohbet toplantıları düzenleyen 24 şüpheli şahıs tespit edildi. Tespit edilen şahısların adresleri adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şahıs gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara da el konulduğu açıklandı. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:49   Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
15:40   Motosiklette 'çuvallı' yolculuk
15:37   Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
15:37   100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
15:36   Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi
15:33   26 yıllık öğretmen not bırakarak intihar etti
15:29   Gurbetçi ile yeğeni arasında "kavak" anlaşmazlığı