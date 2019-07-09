09.07.2019 14:53
Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri sorumlusu" yakalandı

FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
İstanbul Anadolu Bölge İdare Mahkemesinde zabıt katipliği yaparken meslekten ihraç edilen Ayşe K, 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Terör örgütünün sözde "kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablalarından" olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderilecek.
Kaynak: AA
Eskişehir, İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:04   İngiltere Basın Özgürlüğü Konferansı'na Rusları kabul etmedi
17:04   Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu
17:04   PROFESÖRÜN DÜŞÜK NOTTAN ALDIĞI CEZAYI HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ
17:04   KAEÜ'nün hedefi mükemmellik ödülü
17:03   Kars'ta terör örgütüne ait barınak ve sığınaklar imha edildi
17:03   Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı
17:03   DHA DIŞ - Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu'da her yere ulaşabilir