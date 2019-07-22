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FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor

FETÖ'nün yayın organı STV'de program sunan Reha Yeprem'in son halini görenler tanıyamıyor.

22.07.2019 12:03

FETÖ'nün yayın organı STV kanalında Sır Kapısı adlı programı sunan ve yurt dışında kaçak hayatı yaşayan eski oyuncu Reha Yeprem, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

PROGRAM SUNMUŞTU

1995 yılında başrolünü Hülya Avşar ile paylaştığı 'Süper Yıldız' dizisiyle ünlenen Reha Yeprem, FETÖ'ye ait olan STV kanalında Sırlar Dünyası adlı programı sunmaya başladı.

SON PAYLAŞIMLARINDA TANINMAZ HALDE

Reha Yeprem'in en son Almanya'da bir organizasyonda konser verirken görüntülenmişti. Yeprem'in son paylaşımlarında tanınmaz hale geldiği görüldü.

SAKAL BIRAKIP SAÇLARINI UZATTI

Fiziksel görüntüsü oldukça değişen Yeprem'in Reha Yeprem'in top sakal bıraktığı ve saçlarını uzattığı görüldü.

FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor
Hülya Avşar, Reha Yeprem, Magazin, Güncel

YORUMLAR (15)
ADINIZI YAZIN: müstehcen
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MURAT: Bayagi yakisikli olmus bos laf atmayin
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ARİSTOKRAT: beter olun şerolar
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KÜLYUTMAZ: Allah nurunu alınca böyle ucube olur işte
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15 7
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YUSUF KADİRKALİ: Bunlari kim devledin icine onu sormak gerekir??? Akp ve mhp
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XXX: Akp li değilim ama Tayyip Erdoğan gerçekten çok büyük adam, basiretsiz biri olsaydı bu örgütlerin karşısında duramaz biat ederdi.
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KAMUCU: Dimi dediğin gibi olmasaydı, yani biat etmiş olsaydı. Meydanlara çıkıp ne istediniz de vermedik derlerdi herhalde. Ama büyük adam. . .
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1 0
NACİ SÜSLÜ: Hani nerde kaldı dindarlığı müslümanlığı? Arkadaşlar bunlara zerre kadar acımayın, gördüğünüz yerde bir fetöcüyü ihbar edin. Bunlar dini istirmar ederek az daha ülkemizi Amerikanın ve diğerlerinin kucağına atıyordu. Hamd olsun karşı çıktık engelledik. Rabbim beddualarını bunların başına geçirsin hem bu dünyada hem ahirette sorsun.
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55 24
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GURBETCİ: Bunuda fetodan alin iceriye, sunuculuk yapmis. Siyasettede canim cicim hocam, ozledik gel deyipte, inandik kandirildik diyenler serbest gezsin. Herşey artik cok sacma geliyor.
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43 19
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VATANDAŞ: Neyi ne için söylediğini devletten iyi mi bileceksin gurbetçi boş yapma git uşaklığını yap hangi ülkede yaşıyorsan !
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