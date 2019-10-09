Haberler » Güncel » FETÖ'nün kripto yapılanması davasında karar

FETÖ'nün kripto yapılanması davasında karar

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik dava kapsamında yargılanan 17 sanık, "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

09.10.2019 14:22FETÖ'nün kripto yapılanması davasında karar
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik dava kapsamında yargılanan 17 sanık, "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Tutuksuz sanık Burhan U, örgüt ile ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Tutuksuz sanık Süleyman Ö. ise iddianamede isnat adilen suçların asılsız olduğunu, himmet adı altında kimseye yardım etmediğini iddia etti.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların suçlarının sabit olduğunu, cezalandırılmaları için yeterli delillerin bulunduğunu belirtti.
Mahkeme, sanıklar Burhan U, Cumali B, Cumali K, Durmuş G, Ekrem B, Hakan K, Halil K, İlker Ö, Murat T, Ömer B, Ramazan E, Ömer E, Ramazan Ş, Serdar B, Sinan Y, Süleyman Ö. ve Veli M'ye "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verdi.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 Başkan Günel, çocuklar için dijital kütüphane kuruyor
14:31 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
14:31 Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi
14:30 Bakan Soylu net konuştu: "Buna müsaade etmemiz mümkün değildir"
14:30 Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı
14:30 Spor fenerbahçe'ye voleybolda yeni sponsor
14:30 Spor fenerbahçe'ye voleybolda yeni sponsor
9.10.2019 14:31:25