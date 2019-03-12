Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik Zonguldak
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 2 muvazzaf asker ile ihraç edilen 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak, İstanbul
, Ankara
, Sakarya
, Çanakkale
, Denizli
ve Tekirdağ
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.
Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA