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FETÖ'nün "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyon

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

05.09.2019 10:00 FETÖ'nün
Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün mahrem adliye yapılanmasında yer aldıkları belirtilen zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesindeki ekipler, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çorum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru ve zabıt katipleri ile sivillerden oluşan 9 şüpheli "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturma çerçevesinde 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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