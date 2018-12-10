Tokat
merkezli 3 il ve KKTC
'de FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KKTC ile Tokat, Yozgat
ve Adana
'da düzenlenen operasyonda 2 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile okullarıyla ilişiği kesilmiş 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.
Kente getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kıbrıs,Tokat
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:41