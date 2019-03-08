08 Mart 2019, 14:07
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Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Fetö

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların, mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurdukları öne sürüldü. Tokat, Güncel
Kaynak: AA