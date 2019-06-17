Amasya
'nın Merzifon
ilçesi merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde olduğu, şüphelilerle ankesörlü telefonlar ile irtibat kurduğu değerlendirilen 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Balıkesir
, Denizli
, Çorum
ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.